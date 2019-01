Mike Pence attendu en Pologne et en Allemagne

A Varsovie, Mike Pence donnera un discours à la Réunion ministérielle pour la promotion d'un avenir de paix et de sécurité au Moyen-Orient, indique le communiqué, précisant que ce conclave, co-présidé par la Pologne et les États Unis, vise à rassembler des pays "préoccupés par l’instabilité dans la région, en vue de partager leurs évaluations et offrir des idées sur les meilleurs moyens pour aller de l’avant".



"Le vice président réaffirmera l’engagement des États-Unis à œuvrer avec les partenaires dans le but d’édifier un Moyen-Orient fort, sécurisé et économiquement viable", souligne la Maison Blanche, ajoutant que Mike Pence prendra également part à des discussions bilatérales axées sur des solutions collaboratives aux crises qui minent cette partie du monde.



Au menu de son déplacement en Pologne, poursuit-on, figure également l’examen des voies et moyens à même d’approfondir davantage les relations Pologne-Etats Unis, notamment dans les sphères militaire et de la sécurité énergétique, ainsi que dans l’élargissement des liens économiques et commerciaux, ajoutant que le vice président sera accompagné du secrétaire d’État, Mike Pompeo.



A Munich, en Allemagne, Mike Pence donnera un discours à la Conférence de sécurité qu’abrite la capitale de la Bavière, dans lequel il évoquera les différents défis sécuritaires critiques auxquels font face les communautés transatlantique et internationale, indique le communiqué.



Le vice président participera aussi à des discussions bilatérales avec de hauts responsables participant à cette rencontre durant lesquelles il réaffirmera la nécessité d’un partage équitable du fardeau financier au sein de l’Organisation du traité de l’atlantique nord (OTAN), souligne la Maison Blanche, ajoutant que le Moyen-Orient, l’Amérique latine et la coopération pour l’établissement de règles équitables pour le commerce international figurent également parmi les questions qu’examinera Mike Pence en Allemagne.