Miguel Moratinos rend un vibrant hommage au Roi Mohammed VI à Genève

Lors d'un briefing consacré à la présentation du plan d’action quinquennal de l'UNAOC, M. Moratinos a mis en avant les initiatives du Souverain en faveur de la promotion du dialogue, de la compréhension mutuelle entre les nations et de la protection des lieux de culte, rappelant dans son sens la signature, lors de la visite du Pape François au Maroc, de « l’Appel d’Al Qods ».



Réagissant à l'intervention de l'ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber, qui a réitéré le soutien du Maroc aux efforts déployés par cette instance onusienne, le Haut-Représentant des Nations unies pour l’Alliance des civilisations a mis l'accent sur l'intérêt porté par SM le Roi aux questions de la tolérance, de la diversité culturelle, du respect d’autrui, et de la coexistence.



Il a réitéré, par la même occasion, sa reconnaissance au Roi Mohammed VI et au Royaume du Maroc, qui abritera en 2020 la neuvième édition du Sommet Mondial de l’Alliance des Civilisations, avec pour objectif de contribuer davantage à promouvoir de meilleures relations interculturelles et interreligieuses à travers le monde.



S'agissant du plan d’action de l'UNAOC pour la période 2019-2023, M. Moratinos a indiqué que ce plan vise à mobiliser une action concertée au niveau mondial afin de lutter contre les préjugés et les divergences entre les cultures et les religions et de définir un modèle de compréhension et de respect mutuel.



M. Moratinos a identifié quatre domaines d’action prioritaires, à savoir l’éducation, la jeunesse, la migration et les médias. Ces quatre domaines pourraient jouer un rôle essentiel dans la réduction des tensions interculturelles et la création de ponts entre les communautés, a-t-il soutenu.



Il a, en outre, annoncé l’ouverture prochaine d’un bureau permanent de l’Alliance des Civilisations à Genève en raison de la connectivité de son action et de ses thématiques avec certaines instances onusiennes (OIM, CDH, HCR, etc …).



Dans son intervention, l’ambassadeur Zniber a mis en avant les efforts déployés par le Maroc au sein des divers instances à Genève pour la promotion de la tolérance et du vivre-ensemble à travers le Plan d’Action dit de Rabat, ainsi, qu’à travers les différents évènements organisés ou co-parrainés par le Royaume pour la la protection et la promotion des valeurs de respects et d’égalité.