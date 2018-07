Migration: Benchamach pour la promotion de la coopération et le dialogue positif entre les pays d’origine, de transit et d’accueil

S’exprimant à l’ouverture d’une journée d’étude sur "la politique marocaine de migration et d’asile : opportunités et défis", M. Benchamach a également mis l’accent sur la nécessité de prendre en considération les effets positifs de la migration et de se focaliser sur les efforts visant l’atténuation des impacts négatifs de ce phénomène.



Il a, dans ce sens, appelé à soutenir les efforts déployés par certains pays du sud de la Méditerranée pour traiter les migrants et les réfugiés conformément aux principes des droits de l’Homme et du Droit international humanitaire, notamment à travers un appui à l’opération de la régularisation de la situation des immigrés et de leur intégration, ainsi qu'à garantir aux parlements nationaux les moyens pour exercer une censure démocratique sur les politiques de la migration.



M. Benchamach a aussi plaidé pour l’adoption d’une approche méthodologique qui permettra d'investir les acquis de la migration dans le développement dans sa définition globale, en prenant en compte les différentes questions et problématiques de la migration dans les politiques publiques au niveau national, comme le programme de lutte contre la pauvreté et celui de la justice sociale.



Cette opération, a-t-il précisé, nécessite une évaluation des impacts de la migration sur l’ensemble des mesures et dispositions prises dans les programmes de développement et les politiques de réduction et de lutte contre la pauvreté.



Le président de la Chambre des conseillers a, aussi, fait observer qu'il est fondamental de tenir compte des problématiques en lien avec la migration dans toutes les étapes de la mise en œuvre des politiques publiques, y compris l’élaboration, l’exécution, le suivi et l’évaluation.



Il a, à cet effet, estimé que l’intégration socio-économique des migrants constitue une question centrale des politiques de la migration, expliquant que la lutte contre l’extrémisme consiste premièrement à encourager les migrants à s’intégrer dans les pays d’accueil et à les traiter comme des contributeurs à la croissance économique de ces pays ainsi que de leurs pays d’origine.



Cette réunion, a-t-il fait remarquer, est une occasion d’examiner les mécanismes et problèmes d’intégration sociale et économique des migrants et d’approfondir la réflexion sur les bonnes pratiques encourageant l’intégration professionnelle des migrants afin de répondre à leurs besoins.



M. Benchamach a, à cette occasion, mis en relief la Stratégie nationale d'immigration et d'asile, élaborée par le Maroc sous la conduite du Roi Mohammed VI, en tant que leader de l’Union africaine en matière de migration, soulignant que cette politique est basée sur les valeurs universelles des droits de l’Homme, à travers l'adoption de mesures administratives visant à régulariser la situation juridique des migrants et des réfugiés afin de leur permettre d’accéder aux droits fondamentaux, en particulier la santé, l’éducation, l’habitat, l’emploi, l’accompagnement social et juridique, outre les services de divertissement et de sport.



Il a, ainsi, noté que le traitement de la question de la migration et des migrants doit se focaliser sur les principes des droits humains et la nécessité de donner la priorité à la protection des migrants et réfugiés, soulignant l'importance d'adopter une politique de protection active pour améliorer l’intégration des migrants et reconnaitre leur contribution positive.



M. Benchamach a également jugé nécessaire d’identifier les lacunes que comportent les textes législatifs et les choix politiques en vigueur et de prendre en considération la question de la migration et ses impacts dans l'élaboration des politiques et programmes locaux, régionaux et nationaux.



Organisée par la Chambre des Conseillers en partenariat avec le Conseil national des droits de l'Homme et le soutien de la Fondation Konrad Adenauer et la Fondation Westminster pour la démocratie, cette rencontre engage un dialogue public institutionnel et un débat social participatif et pluraliste concernant les questions liées à la mise en œuvre de la Constitution et la préservation des droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux en application de la stratégie d'action d'étape de la chambre pour la période 2016-2018.