Migration: 208 morts en Méditerranée depuis le début de l'année 2019

Le nombre de migrants arrivés en Europe par la Méditerranée au cours des 30 premiers jours de 2019 est inférieur aux 6.550 personnes à la même période en 2018, de même que pour le nombre de décès qui a diminué par rapport au mois de janvier de l’année dernière (243 morts), précise un communiqué de l’agence des Nations Unies pour les migrations.



En Méditerranée, le Projet des migrants disparus (MMP) a reçu jeudi la confirmation d'un incident survenu le 21 janvier, au cours duquel 106 personnes interceptées en mer par les garde-côtes libyennes ont été débarquées à Al Khoms, en Libye, précise le communiqué.



Selon les témoignages des survivants, un Somalien s'est noyé en mer avant d'être intercepté. Ses restes n'ont pas été récupérés. Cela porte à 208 le nombre total de morts sur la Méditerranée jusqu'au 30 janvier, soit les deux tiers du total mondial, détaille l’OIM.



L’organisation internationale rappelle, par ailleurs, que des dizaines d'hommes et de femmes sont portés disparus après le naufrage de leur embarcation dans le détroit de Bab el-Mandeb dans la mer Rouge, au large de la côte d'Obock, à Djibouti. Le nombre de personnes qui voyageaient sur les deux bateaux chavirés est inconnu, fait savoir la même source.



« Quinze survivants ont été sauvés lors d'une opération de recherche et de sauvetage menée par les garde-côtes du pays, et les restes de 52 personnes avaient été retrouvés. Beaucoup d’autres seraient portés disparus en mer », fait observer l’OIM.



En 2018, au moins 156 personnes se seraient noyées pour tenter de se rendre au Yémen, principalement de la Corne de l'Afrique, ce qui représente une augmentation par rapport aux 111 migrants qui seraient morts en 2017 sur cette route, ajoute le communiqué.