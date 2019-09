Migrants: un navire de l'ONG Lifeline saisi par l'Italie

Le navire humanitaire Eleonore de l'ONG allemande Lifeline, avec une centaine de migrants à bord, a été saisi lundi par les autorités italiennes après avoir violé l'interdiction d'entrée dans les eaux territoriales pour accoster au sud de la Sicile, selon les médias.



"Salut, bientôt l'Eleonore arrive à Pozzallo. Il serait bon que quelques personnes et des avocats soient là pour rencontrer l'équipage", avait twitté peu avant l'organisation, dont le navire a été placé sous séquestre conformément à une récente législation entrée en vigueur en Italie.



Le navire était en mer depuis huit jours dans l'attente d'un port sûr pour accoster après avoir secouru une centaine de personnes. Il a été le premier, parmi trois navires humanitaires se trouvant actuellement en Méditerranée, à avoir reçu au cours des derniers jours l'interdiction d'accoster de la part des autorités italiennes.



Le capitaine du navire a expliqué dans un tweet avoir été contraint de se diriger vers les côtes italiennes parce que la "situation à bord représentait un danger de mort" en raison d'une mauvaise météo et d'une mer agitée durant la nuit.



Un autre navire, le Mare Ionio de l'ONG italienne Mediterranea Saving Humans, qui se trouvait lundi à la mi-journée au large de l'île sicilienne de Lampedusa, a indiqué que les gardes-côtes italiens allaient débarquer "pour raisons sanitaires" les 31 derniers migrants qui se trouvaient à son bord.



"Leur odyssée est finie et l'on entrevoit à l'horizon un peu d'humanité. Bienvenue en Europe !", a twitté l'organisation.



Le Mare Ionio avait secouru mercredi 98 personnes en détresse au large de la Libye. 67 ont été progressivement débarquées en Italie: des femmes, des enfants et des personnes ayant besoin de soins, a précisé à l'AFP un porte-parole.



Un troisième navire, l'Alan Kurdi de l'ONG allemande Sea Eye, faisait route vers Malte après s'être fait notifier, lui aussi, l'interdiction d'accoster en Italie conformément à un décret du ministre de l'Intérieur, le souverainiste Matteo Salvini.



Ce dernier a fait adopter ces deniers mois un décret renforçant l'arsenal répressif contre les navires portant assistance aux migrants. Le texte fixe à un million d'euros l'amende maximale dont sont passibles les commandants des navires entrant sans autorisations dans les eaux italiennes, et prévoit l' arrestation immédiate des capitaines qui accosteront de force dans un port italien.



Matteo Salvini doit quitter ses fonctions dans les prochains jours à la suite de la crise gouvernementale qu'il a provoquée début août en faisant éclater la coalition au pouvoir que son parti, La Ligue, formait depuis juin 2018 avec le Mouvement 5 Etoiles (antisystème).