Migrants: des milliers de soldats pourraient être envoyés à la frontière mexicaine

Cette source a confirmé une information du Wall Street Journal, selon lequel 5.000 soldats américains pourraient être déployés à la frontière sud-ouest des Etats-Unis, soit bien plus que les 800 évoqués la semaine dernière.



Le responsable a néanmoins précisé que les préparatifs étaient en cours et qu'aucune décision n'avait été prise à ce stade concernant l'ampleur du futur contingent.



Le Pentagone a indiqué dans un communiqué qu'il était "prématuré de spéculer sur le nombre total ou spécifique de soldats sélectionnés pour accomplir les missions requises".



Le ministère de la Sécurité intérieure, chargé notamment de la surveillance des frontières, a prévu une conférence de presse lundi à 16H00 (20H00 GMT).



Le président américain Donald Trump a répété à plusieurs reprises ces dernières semaines que des troupes supplémentaires étaient nécessaires à la frontière américano-mexicaine, se servant de cette caravane de milliers de migrants pour défendre sa politique anti-immigration dans la perspective des élections législatives du 6 novembre, qui pourraient être favorables à ses opposants démocrates.



"De nombreux membres de gangs et de très mauvaises personnes se sont mélangés à la caravane qui se dirige vers notre frontière sud", a tweeté le président américain lundi matin, réitérant des affirmations non étayées déjà tenues la semaine dernière.



"S'il vous plaît, faites demi-tour, vous ne serez pas autorisés à entrer aux Etats-Unis, à moins de suivre la procédure légale", a-t-il ajouté.



"C'est une invasion de notre pays et notre armée vous attend", a prévenu le milliardaire républicain.



En avril, face à la progression d'une autre caravane de migrants, il avait ordonné l'envoi d'un maximum de 4.000 membres de la Garde nationale. Environ 2.100 ont été déployés.



Les autorités mexicaines ont indiqué avoir reçu 1.743 demandes d'asile depuis l'entrée de cette caravane de 7.000 personnes, pour la plupart honduriennes, sur le sol mexicain. Elle a pris le départ du Honduras le 13 octobre.



Ces milliers de personnes ont fait une pause dimanche dans la localité de Tapanatepec, dans l'Etat mexicain d'Oaxaca, et devaient repartir lundi matin en direction de Niltepec, puis vers Mexico, avant d'essayer de rejoindre la frontière sud des Etats-Unis.



Selon l'ONG Pueblos Sin Fronteras, qui voyage avec les migrants, la caravane ne comptait plus dimanche que 4.000 personnes, certaines ayant décidé de s'arrêter en route ou ayant préféré retourner en Amérique centrale.