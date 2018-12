Michelle Obama, la femme la plus admirée des Américains en 2018

L'ancienne première Dame des États-Unis Michelle Obama a été nommée femme la plus admirée des Américains en 2018, selon un sondage Gallup publié jeudi.



C'est la première fois en 17 ans que quelqu'un d'autre que l'ancienne candidate démocrate à la présidentielle de 2016, Hillary Clinton, arrive en tête de la liste des femmes les plus admirées des Américains, selon l’institut de sondage.



L'enquête annuelle demande aux Américains de nommer l'homme et la femme qu'ils admirent le plus, vivant partout dans le monde.



Mme Obama a été classée première avec 15% des personnes qui la nommaient, suivie par la milliardaire et figure des médias Oprah Winfrey, qui a été mentionnée par 5% des sondés. Hillary Clinton et l’actuelle Première Dame, Melania Trump arrivent derrière avec 4% chacune.



Gallup attribue le basculement en haut de la liste des femmes au fait que Clinton "s'est davantage repliée dans la vie privée après une longue carrière en tant que première Dame, sénatrice américaine, secrétaire d'État et candidate à la présidentielle à deux reprises".



Michelle Obama est actuellement en tournée aux États-Unis pour faire la promotion de son autobiographie à succès, "Becoming", la remettant sous les projecteurs bien que son rôle de première Dame soit terminé.



La Reine Elizabeth figure aussi dans le top 10 pour la cinquantième fois, un record. D'autres leaders mondiaux, des activistes, des artistes et une juge de la Cour suprême des États-Unis ont complété la liste.



En ce qui concerne l'homme le plus admiré, l'ancien président Barack Obama a été élu pour la onzième année consécutive. Il égale ainsi l’exploit de l’ancien président et commandant de la Seconde Guerre mondiale, Dwight Eisenhower.



Avec 19% des citations, Obama est suivi de l’actuel président Donald Trump qui lui a été mentionné par 13% des sondés. C’est la 13è fois depuis le début du sondage en 1946 que le président en exercice n'arrive pas en tête.



D'autres anciens présidents, anciens candidats à la présidence, des chefs religieux et deux milliardaires américains complètent la liste des 10 hommes les plus admirés.