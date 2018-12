Michelle Obama en France le 16 avril pour présenter ses mémoires

L'ex-"First-lady" devait présenter "Becoming" ("Devenir" dans sa version française) le 5 décembre dernier dans la capitale française.



Mais l'épouse de Barack Obama avait du annuler cette date en raison des obsèques du Président George Bush.



"Il est important pour moi de me joindre à la famille Bush pour célébrer la vie exemplaire du président George H.W. Bush. Malheureusement, cela empêche mes visites à Paris et Berlin", avait-elle expliqué sur Twitter.



Face au succès de son livre, Michelle Obama a choisi la salle de l'AccorHotel Arena (ex-Bercy) pouvant accueillir plus de 20.000 spectateurs, pour présenter au public français son autobiographie.



"Devenir", sorti le 13 novembre, a déjà été tiré à plus de 6 millions d'exemplaires dans le monde et traduit dans une trentaine de langues.



Dans ce best-seller, Michelle Obama, 54 ans, y confie notamment ses difficultés à tomber enceinte, son désintérêt de la politique et l'impossibilité de pardonner à Donald Trump la polémique sur la citoyenneté américaine de son mari Barack Obama.