Michel Neyret, grand flic déchu, condamné à deux ans et demi ferme en appel

La cour d'appel a condamné l'ex-numéro 2 de la PJ de Lyon à quatre ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, soit la peine ferme prononcée en première instance en 2016, alourdie d'un an et demi avec sursis.



Condamné notamment pour corruption et association de malfaiteurs, le "super-flic" déchu, retraité de la police dont il était d'ores et déjà révoqué, a aussi été frappé d'une interdiction définitive d'y exercer.



Ayant déjà passé huit mois en détention provisoire après son interpellation en 2011, il pourra solliciter un aménagement de peine pour ne pas retourner en prison.



"J'ai mangé du miel pendant trente-cinq ans de ma vie professionnelle, j'ai donné beaucoup, éprouvé beaucoup de moments d'émotions incroyables, maintenant c'est une autre vie qui va s'ouvrir pour moi", a déclaré devant la presse l'ancien policier, teint hâlé et front barré de son éternelle mèche.



A 62 ans, Michel Neyret, s'est dit soulagé: "Aujourd'hui, je pense que j'en ai presque fini avec l'institution judiciaire, sauf si il y a un pourvoi en cassation, ce qui ne sera pas notre cas".



"J'ai encore une autre épreuve qui va m'attendre devant le juge d'application des peines, qui va décider de comment la peine s'exécutera", a-t-il ajouté. Il pourrait par exemple la purger sous bracelet électronique.



L'"affaire Neyret" en restera là si le parquet général, qui avait requis cette même peine de quatre ans dont 18 mois avec sursis, mais assortie de 15.000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction des droits civiques, ne forme pas de pourvoi.