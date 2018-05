Candidat à la présidence et à la vice-présidence générale de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), le binôme Salaheddine Mezouar & Faïçal Mekouar ont été les invités de l’émission «L’Info en Face» sur Matin TV. Les deux responsables se sont dit très confiants et croient en l’engagement et en la mobilisation des entreprises autour de leur dossier.