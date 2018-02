Mexique: les trois principaux candidats à la présidentielle lancent leur campagne

La course est ouverte pour succéder au président Enrique Peña Nieto, très impopulaire au terme d'un mandat de six ans marqué par plusieurs grandes réformes mais aussi par des scandales à répétition et un taux record d'homicides.



Actuellement en tête des sondages, Andrés Manuel Lopez Obrador, 64 ans, fait figure de favori. Cet homme de gauche au style combatif souvent qualifié de populiste, a tenté d'adoucir son image.



En deuxième place dans les intentions de vote figure Ricardo Anaya (Parti action nationale, PAN, conservateur). Cet ancien juriste de 38 ans au visage juvénile tente d'incarner le renouveau, mais son image a été brouillée par de plusieurs accusations de corruption.



En troisième position figure l'ancien ministre des Finances, José Antonio Meade, un technocrate respecté qui porte les couleurs du parti au pouvoir, le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI, droite).



Ce parti qui a dominé durant des décennies la vie politique mexicaine souffre d'une impopularité si grande qu'il a préféré choisir pour candidat un homme qui n'a pas milité dans ses rangs, une première dans son histoire.



Lopez Obrador, qui arrivé deux fois deuxième à la présidentielle, est devenu l'homme à battre.



"Je suis conscient de ma responsabilité historique" a-t-il lancé dimanche à Mexico. "Je veux qu'on se souvienne de moi comme un bon président".



Lopez Obrador s'est engagé à lutter contre la corruption. "Je suis têtu. Tout le monde le sait".



"J'agirai comme président avec la même conviction, têtu, obstiné, frisant la folie pour éliminer la corruption" a-t-il lancé.



Durant la pré-campagne, cet ancien maire de Mexico a continué à décliner ses arguments sur un changement radical, tout en cherchant à rassurer les élites et tendre la main aux entrepreneurs. (afp)