Mexique: Maradona, furieux contre l'arbitrage, va quitter son poste d'entraîneur des Dorados

L'Argentin Diego Maradona cessera d'entraîner les Dorados de Sinaola, club de D2 mexicaine, à la fin du Tournoi de clotûre, estimant que sa seule présence entraîne des décisions arbitrales défavorables à son équipe, a annoncé l'ancienne star mondiale du football devant la presse, vendredi soir.



"Une fois qu'il (le tournoi de clôture) sera terminé, je quitterai Dorados", a déclaré Maradona en conférence de presse après le match nul entre Dorados et Venados de Merida (1-1). "Je le regrette beaucoup, mais c'est ma décision".



L'Argentin a ajouté qu'il demanderait à être reçu par le président du club afin de lui notifier personnellement sa décision et ce qui la motive.



A l'origine de sa colère, un penalty "très clair" non sifflé en faveur de Dorados.



"Savez-vous pourquoi l'arbitre ne le siffle pas ? Pour ne pas que vous écriviez demain dans vos journaux que c'est parce que c'est l'équipe de Maradona", a lancé aux journalistes celui qui estime que sa seule présence nuit à son équipe.



Dorados a enregistré contre Mérida son huitième match de championnat sans défaite (4 victoires, 4 nuls).