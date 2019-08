Mexique: 21 morts dans l'attaque d'un restaurant dans le sud du pays

Au moins 21 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées par balles mardi soir dans un restaurant de la vile Coatzacoalcos, dans le sud du Mexique, une attaque vraisemblablement liée au narcotrafic, ont annoncé les autorités.



"Des hommes armés membres présumés du crime organisé ont mené une attaque contre le restaurant Caballo Blanco de la ville portuaire de Coatzacoalcos, faisant au moins 21 morts et plusieurs blessés", a indiqué le Bureau du Procureur général de l’État de Veracruz.



Selon les premiers éléments, plusieurs hommes armés sont arrivés vers 22h00 devant l'établissement et ont ouvert le feu contre les clients et les employés avant de s'enfuir. Des témoins sur place ont affirmé à la presse que les assaillants ont utilisé des cocktails Molotov, ce qui a provoqué l’incendie de l’établissement.



Des premières images diffusées par les médias locaux montrent plusieurs personnes sans vie étendues à l’intérieur du restaurant.



Des cartels de la drogue se disputent les routes du narcotrafic et la revente de la drogue au détail dans le pays. Le Mexique est secoué par une vague de violences depuis que le gouvernement a déployé l'armée pour réprimer les cartels de la drogue en 2006.



Le Mexique a enregistré en 2018 un chiffre record de violences, avec 33.341 homicides en 2018, soit le nombre le plus élevé depuis le début des statistiques en 1997.