Meurtre de deux touristes scandinaves au Maroc : un ressortissant suisse condamné à 10 ans de prison ferme pour terrorisme

Le prévenu a été poursuivi pour des faits de "constitution d’une bande en vue de préparer et commettre des actes terroristes dans le cadre d’un projet collectif visant à porter gravement atteinte à l’ordre public et d’apologie d'actes et d'organisation, ainsi que la non-dénonciation de crimes terroristes".



Ce technicien en publicité informatique a été reconnu coupable dans un dossier séparé par rapport à celui impliquant 22 individus dans l'affaire du double meurtre. Le procureur général du Roi près la Cour d'appel de Rabat avait déféré devant le juge d’instruction les personnes accusées, dont un autre ressortissant suisse, dans le cadre de l'enquête dans cette affaire, conformément à une requête visant à les interroger au sujet d'actes terroristes.



Ce deuxième ressortissant suisse a été poursuivi dans la même affaire pour "constitution d'une bande en vue de préparer et commettre des actes terroristes visant à porter gravement atteinte à la sûreté de l’État, aide préméditée à des auteurs d'actes terroristes, entraînement de personnes en vue de rejoindre une organisation terroriste et apologie de terrorisme". Selon des révélations des médias, les deux prévenus seraient entrés en contact lorsqu’ils résidaient en Suisse et auraient même échangé la vidéo montrant le meurtre des deux touristes.