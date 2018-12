Meurtre de deux touristes étrangères à Imlil: Le Danemark apprécie l'effort des autorités marocaines

Le Danemark condamne l'"acte de terrorisme odieux et insensé" survenu à Imlil, souligne l'ambassadeur dans un message publié sur le site électronique de la représentation diplomatique de son pays à Rabat, saluant le "dialogue qui a eu lieu au plus haut niveau avec les responsables marocains" sur ce sujet.



"En tant que représentant du Danemark au Maroc, je tiens à remercier le peuple marocain, ainsi que ses institutions pour les messages de sympathie et de compassion adressés aux familles et proches des victimes d'Imlil ainsi qu'au peuple danois", lit-on dans ce message.



"Les valeurs humaines ont toujours été à la base des relations entre nos deux peuples et je suis convaincu qu’elles continueront à l'être", écrit M. Harris.



L'ambassadeur se dit également "touché" par la marque de solidarité exprimée par le peuple marocain "durant cette semaine difficile", assurant avoir reçu de multiples communications de soutien de la part de "nos amis marocains", ainsi que des autres ambassades à Rabat.