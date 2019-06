Meurtre Khashoggi : Trump assure que la responsabilité du prince n'est pas établie

Donald Trump a jugé samedi que la responsabilité du prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane dans l'assassinat "horrible" du journaliste Jamal Khashoggi n'était pas établie.



"Je suis extrêmement en colère et mécontent qu'une chose comme cela ait pu avoir lieu" mais "personne n'a directement montré du doigt" le dirigeant saoudien, a déclaré le président américain lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet du G20 au Japon.



Le 2 octobre 2018, Jamal Khashoggi, qui collaborait notamment avec le Washington Post et résidait aux Etats-Unis, a été tué et démembré dans le consulat de son pays à Istanbul par un commando d'agents saoudiens venus depuis Riyad.