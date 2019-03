Messages de condoléances du roi Mohammed VI aux familles des victimes du crash d'Ethiopian Airlines

Le Roi Mohammed VI a adressé deux messages de condoléances et de compassion aux membres des familles d'El Hassan Sayouty, enseignant-chercheur à l'Université Hassan II de Casablanca, et de Ben Ahmed Chihab, directeur provincial du secrétariat d’État chargé du Développement durable à Darâa-Tafilalet, décédés dans le crash d'un avion d'Ethiopian Airlines, alors qu'ils devaient participer à une rencontre scientifique internationale à Nairobi.



Dans ces deux messages, le Souverain exprime aux familles des regrettés Ses vives condoléances et sincères sentiments de compassion suite à cette épreuve douloureuse, le destin de Dieu étant imparable.



Le Roi implore également le Très-Haut de leur apporter patience et réconfort, d'entourer les défunts de Son incommensurable pardon, de les avoir en Sa Sainte miséricorde, de les accueillir dans son vaste paradis et de les rétribuer amplement pour leurs bonnes œuvres.