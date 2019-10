Message verbal du Roi Mohammed VI au Président tunisien Kaïs Saïed

"Nous continuons à défendre cette option au delà des problèmes artificiels qui handicapent l'édification de cet ensemble", a-t-il ajouté, faisant observer que "le monde d'aujourd'hui et nos pays respectifs ont besoin d'Etats forts pour garantir la stabilité et consolider la cohésion sociale".



"Nous sommes fiers d'être reçus par Son Excellence le Président élu de la République tunisienne, M. Kaïs Saïed, qui a honoré le Maroc dans son discours devant le parlement", a déclaré pour sa part à la MAP le président de la Chambre des Conseillers.



Il s'agit d'un "geste fort", s'est félicité M. Benchamach, faisant savoir que cette entrevue a été l'opportunité pour transmettre les salutations et les félicitations du Roi à M. Kaïs et au peuple tunisien.



Il s’est déclaré "optimiste" quant aux perspectives prometteuses ouvertes non seulement pour la consolidation du partenariat distingué liant le Royaume et la Tunisie, mais aussi entre tous les peuples de la région pour surmonter les séquelles des différends au cours de ces dernières décennies, travailler et relever ensemble les défis auxquels sont confrontés nos pays.



Il a souligné que le Roi Mohammed VI a chargé les Présidents des deux Chambres du Parlement d’assister à la cérémonie d'investiture du nouveau Président tunisien. Et d’ajouter que ce souci traduit l’intérêt particulier qu’attache le Souverain à la Tunisie, ainsi que les grandes ambitions et positions exprimées par le Souverain à maintes reprises.



Le président de la Chambre des Conseillers a de même expliqué que cette ambition consiste à "relancer l'idéal du Maghreb et à donner un nouveau souffle au dynamisme que connait la région de l'Afrique du Nord et du Maghreb en particulier, pour la suppression des obstacles et des entraves, dont la plupart ont été hérités de la guerre froide et qui ont empêché l’édification d'un Maghreb capable de faire face aux défis géopolitiques et d’autres défis de toute sorte".



Cette position est perceptible depuis des années, notamment lors de la visite historique effectuée par le Souverain en Tunisie en 2014, a-t-il expliqué.



M. Benchamach a ajouté que sa visite en Tunisie avec le président de la Chambre des représentants a pour objectif "de réaffirmer la volonté du Royaume du Maroc de construire un pont de partenariat avec la Tunisie, qui a inauguré aujourd'hui une nouvelle étape dans son histoire".



Il a précisé que le peuple tunisien a réussi sa transition démocratique et a franchi une étape très importante dans le processus de construction de la nouvelle Tunisie.



Cette visite était également l'occasion pour des entretiens avec le Président de l'ARP par intérim "durant lesquels nous avons réitéré la nécessité de lever les obstacles qui empêchent le développement et la concrétisation du rêve maghrébin", a-t-il souligné.