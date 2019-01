Message du roi Mohammed VI au président algérien Bouteflika

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président algérien, Abdelaziz Bouteflika, suite au décès du président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci.



Dans ce message, le Souverain exprime au président Bouteflika et, à travers lui, à la famille du défunt et au peuple algérien frère, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion suite au décès de l'un des fils fidèles de l’Algérie et l’un des hommes d’Etat chevronnés.



Le Roi implore le Très-Haut d'accueillir le regretté en son vaste paradis parmi les vertueux et d'accorder au président algérien patience et réconfort.