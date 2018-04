Message du roi Mohammed VI au président Mahmoud Abbas

Voici le texte intégral du message adressé par le Roi Mohammed VI à M. Mahmoud Abbas, Président de l’Etat de Palestine, Président de l’Autorité Nationale Palestinienne.



"Louange à Dieu seul, Que la prière et la bénédiction soient sur le Prophète, Sa Famille et Ses compagnons. De Mohammed VI, Roi du Royaume du Maroc, A Son Excellence Monsieur Mahmoud Abbas, Président de l’Etat de Palestine, Président de l’Autorité Nationale Palestinienne, Excellence Monsieur le Président et cher frère,



Assalamou Alaikoum Wa Rahmatoullah, Suites aux évènements douloureux, survenus ces deux derniers jours dans les territoires palestiniens, qui ont fait plusieurs morts et blessés sous les balles des forces de l’occupation israélienne, parmi les Palestiniens qui participaient à des marches pacifiques à l’occasion du 42è anniversaire de la journée de la terre, permettez-moi de vous exprimer, Excellence Monsieur le Président, et à travers vous à toutes les composantes du peuple palestinien frère, Mes vives condoléances et sincère compassion suite aux pertes de ces vies innocentes. J’implore le Très-Haut d’avoir les victimes dans Sa Sainte miséricorde et de les accueillir dans Son vaste Paradis, et d’accorder à leurs familles patience et réconfort et prompt rétablissement aux blessés. En cette douloureuse occasion, Je vous exprime la solidarité entière et sincère du Royaume du Maroc dans ces circonstances difficiles que traverse la cause palestinienne, et son soutien constant pour la défense des droits légitimes du peuple palestinien, particulièrement son droit à l’indépendance, à la liberté et à l’établissement d’un Etat indépendant dans les frontières du 4 juin 1967, avec Al-Qods Est comme capitale. En Ma qualité de Président du Comité Al-Qods, Je vous assure poursuivre les actions sur les plans diplomatiques et sur le terrain pour défendre Al-Qods Al-sharif, préserver son statut juridique, protéger son identité arabo-islamique et soutenir la résistance de ses fidèles habitants. Veuillez accepter, Monsieur le Président et cher frère, l’expression de Mes sentiments de considération et d’estime".