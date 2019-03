Message du roi Mohammed VI au Pape François

Dans ce message, le Souverain exprime à Sa Sainteté le Pape François Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé, de bonheur et de davantage de succès dans sa noble mission pour la diffusion des valeurs humaines.



Le Roi se félicite, à cette occasion, des relations privilégiées, d’amitié solide et d’estime mutuelle unissant le Royaume du Maroc et la Cité du Vatican, réitérant Sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec Sa Sainteté le Pape François pour la consécration des valeurs religieuses et spirituelles nobles partagées par l'Humanité, des valeurs qui prônent la paix, la tolérance et la coexistence et rejettent toutes les formes d'ignorance, de haine et d'extrémisme.



A cet égard, le Roi souligne que la prochaine visite de Sa Sainteté dans le Royaume du Maroc constituera une bonne occasion pour un échange de vues sur des questions d'intérêt commun et permettra de promouvoir les efforts visant à consolider la communication, le dialogue interculturel constructif et la compréhension interconfessionnelle.