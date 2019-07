Message du roi Mohammed VI à Donald Trump

Dans ce message, le Souverain exprime, en son nom et en celui du peuple marocain, ses chaleureuses félicitations au président Trump et ses sincères voeux de davantage de progrès et de prospérité au peuple américain.



Le Roi souligne aussi que les liens d’amitié ancestrale, basés sur la solidarité agissante et l’estime mutuelle qui unissent le Royaume du Maroc et les Etats Unis d’Amérique ont toujours constitué un socle des relations de coopération bilatérales distinguées dans différents domaines.



Le Souverain se félicite également du haut niveau et de l'exemplarité du partenariat stratégique maroco-américain, réitérant sa ferme détermination à continuer à oeuvrer de concert avec le président Trump pour aller de l’avant dans le renforcement de la forte dynamique qui caractérise ce partenariat, au service des intérêts communs des deux pays amis et en consécration de leur approche de concertation et de consultation permanente autour de différentes questions d’intérêt commun.



Le Roi réaffirme dans ce sens Sa détermination à continuer à oeuvrer de concert avec le président américain pour la préservation de la paix et la sécurité dans le monde, notamment en matière d'unification des efforts pour la promotion d’un continent africain plus sécurisé et plus prospère.