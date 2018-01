Message du roi Mohammed VI à Abdellah II de Jordanie

Le roi Abdallah II a reçu, samedi à Amman, le ministre marocain des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita qui lui a transmis un message verbal du roi Mohammed VI.



Ce message porte sur les relations liant les deux pays et les développements sur la scène régionale" indique un communiqué du cabinet royal jordanien.



"Le souverain du Royaume hachémite a chargé le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de transmettre ses salutations à son frère SM le roi Mohammed VI", souligne le communiqué, se félicitant de "la profondeur des relations historiques et fraternelles liant la Jordanie et le Maroc et la volonté de les consolider dans les différents domaines".



M. Bourita a pris part, samedi à Amman, à la première réunion de la délégation ministérielle arabe restreinte, chargée d'étudier la décision américaine au sujet d'Al Qods.