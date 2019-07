Message du Roi du Maroc au Président égyptien

Le ministre marocain des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita, a remis, lundi au Caire, à son homologue égyptien, Sameh Choukri, un message du Roi Mohammed VI au Président égyptien, M. Abdel Fattah Al-Sissi.



La rencontre entre MM. Bourita et Choukri a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays et le progrès réalisé dans plusieurs domaines de la coopération bilatérale, ainsi que l'importance de multiplier les efforts pour explorer de nouveaux horizons de la coopération commune dans divers domaines.



Les deux parties ont, également, examiné plusieurs questions régionales d'intérêt commun, dont les défis actuels dans la région et les développements de la situation arabe, outre l'échange des visions sur les questions africaines et celles de l'Union africaine (UA).



Cette rencontre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Royaume au Caire et délégué permanent du Maroc auprès de la Ligue arabe, Ahmed Tazi.