Message du Roi Mohammed VI au Prince héritier d'Arabie saoudite Mohamed Ben Salmane

Le Prince Mohamed Ben Salmane Ben Abdelaziz, Prince héritier, vice-président du conseil des ministres et ministre de la Défense du Royaume d'Arabie saoudite, a reçu, mardi à Ryad, le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Nasser Bourita qui lui a remis un message du Roi Mohammed VI.



Le Message royal porte sur la coopération entre les deux Royaumes et les derniers développements sur la scène régionale.