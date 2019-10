Message de loyalisme et de fidélité au Roi du président de la Fondation du Grand Ouarzazate pour le développement durable

Le Cabinet royal a reçu un message de loyalisme et de fidélité adressé au Roi Mohammed VI par le président de la Fondation du Grand Ouarzazate pour le développement durable, M. Mohamed Rochdi Chraïbi, à l'occasion de la tenue, samedi à Ouarzazate, de l'assemblé générale ordinaire de la Fondation.



Dans ce message, M. Chraïbi exprime au Souverain, en son nom et en celui de l'ensemble des membres de la Fondation, ses sentiments de fidélité et de loyalisme, ainsi que ses marques d'attachement indéfectible à l’Auguste personne du Roi, soulignant la mobilisation de la Fondation, sous la conduite éclairée du Souverain, pour accompagner les actions royales bénies en faveur du Maroc.



Cette réunion a connu le renouvellement des structures de la Fondation dont son Conseil d’administration et son bureau dirigeant, indique le message, ajoutant qu’elle a été aussi l'occasion de la présentation du bilan de l’action de la Fondation au titre de la période 2015-2019.



Cette période, poursuit le message, a été marquée par plusieurs activités et initiatives, notamment dans les domaines social, culturel, éducatif, médical, sportif, touristique et de développement, avec la participation et en totale harmonie et complémentarité avec les différents acteurs dont des établissements publics, des instances élues et le tissu associatif, s’inspirant avec fierté dans la philosophie de l’action de la Fondation des Hautes orientations royales, qui placent le développement humain au coeur de tout développement global et durable.



Pour ce qui est des perspectives d'avenir de la Fondation, M. Chraïbi a assuré qu'elle ambitionne de contribuer, en tant que société civile, à l’élaboration du nouveau modèle de développement, partant en cela des spécificités de la région considérée comme la porte du sud marocain et disposant de composantes culturelles et civilisationnelles à même de constituer le fondement de la régionalisation avancée de Draâ-Tafilalet.



Il a aussi souligné que la mission principale de la Fondation demeure la qualification de l’élément humain et le développement humain, en vue de réaliser les objectifs pour lesquels elle a été créée, au service de la population de la région, conformément à la vision royale contenue dans le Discours du Trône du 29 juillet dernier.