Message de condoléances du roi Mohammed VI au président du Niger suite à l'attentat terroriste à Inates

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président du Niger, M. Issoufou Mahamadou, suite à l'attentat terroriste qui a visé l'armée nigérienne dans le camp d'Inates.



Dans ce message, le souverain exprime ses sincères condoléances au président nigérien et à travers lui, aux familles des victimes, ainsi qu'au peuple nigérien. En cette douloureuse circonstance, le roi a fait part à M. Mahamadou, en son nom et au nom du peuple marocain, de la condamnation la plus vigoureuse de cet acte criminel, lui assurant de Sa totale solidarité.