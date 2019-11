Message de condoléances du Roi Mohammed VI au Président de l’Etat des Emirats Arabes Unis

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à Son Altesse Cheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, président de l’État des Émirats arabes Unis, suite au décès de feu SA Cheikh Sultan Bin Zayed Al Nahyan.



Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris "avec une grandes tristesse et affliction la disparition de votre frère" SA Cheikh Sultan Bin Zayed Al Nahyan, implorant le Très-Haut d'accueillir le défunt dans Son vaste Paradis parmi les serviteurs vertueux.



En cette triste circonstance, le Roi exprime à Son Altesse, et à travers elle, à l'ensemble de son illustre famille princière, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, implorant le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort et d'entourer le défunt de Sa miséricorde et de le rétribuer amplement pour ses œuvres louables.



Le Souverain dit partager les sentiments de tristesse de la famille du regretté suite à cette perte cruelle inscrite dans le destin imparable, implorant le Tout-Puissant de préserver Son Altesse et l’illustre famille princière de tout malheur.