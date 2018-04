Merkel: pas de gazoduc Nord Stream 2 sans un rôle pour Kiev dans le transit gazier

La chancelière allemande Angela Merkel a averti mardi que le projet de gazoduc controversé Nord Stream 2 n'était "pas possible" sans préciser le rôle de l'Ukraine dans le transit gazier de la Russie vers l'Europe.



"Il n'est pas possible que l'Ukraine n'ait aucune importance dans le transit du gaz à cause de Nord Stream 2", a insisté la chancelière lors d'une conférence de presse conjointe avec le président ukrainien Petro Porochenko.