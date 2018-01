Merkel et Schulz promettent une "nouvelle politique" en Allemagne

La chancelière Angela Merkel et le chef des sociaux-démocrates Martin Schulz ont promis dimanche "une nouvelle politique" en Allemagne en entamant des négociations pour former enfin un gouvernement et sortir le pays de l'impasse.



"On ne peut pas simplement continuer comme avant, les temps ont changé et cette nouvelle époque appelle une nouvelle politique", a déclaré au terme de la première journée de discussions à Berlin un responsable du parti social-démocrate, Lars Klingbeil.



Il s'exprimait au nom des trois partis impliqués dans les tractations appelées à durer jusqu'à jeudi pour déterminer si un gouvernement de coalition peut être formé entre eux: le sien, mais aussi les conservateurs de la chancelière (CDU) et leurs alliés bavarois de la CSU. (afp)