Mennel quitte "The Voice" après la polémique et s'explique

Tout le monde se demandait si TF1 allait exclure Mennel de "The Voice" suite à la polémique engendrée par d'anciens tweets jugés complotistes à propos des attentats survenus en France en 2016. « Les vrais terroristes c'est notre gouvernement » avait notamment écrit la jeune femme de 22 ans qui a bouleversé les coachs en interprétant "Hallelujah" de Leonard Cohen. Finalement, après des excuses publiques, c'est Mennel qui a décidé de quitter "The Voice", affectée par la tempête médiatique. « Je vis très difficilement les tensions survenues ces derniers jours. Ces tensions masquent mon intention de faire l'apologie de l'amour, de la paix et de la tolérance. Je n'ai jamais voulu blesser qui que cela soit et la seule perspective que mes propos soient source de peine me heurte. J'ai donc pris la décision aujourd'hui de quitter cette aventure » a déclaré la demoiselle dans une vidéo publiée sur son compte Facebook.



Respectant le choix de Mennel, ITV Studios France, qui produit "The Voice" et qui va devoir effectuer une véritable prouesse au montage puisque la suite de l'émission est déjà tournée depuis plusieurs semaines, a publié un communiqué allant dans le sens de la candidate : « Malgré des excuses sincères, l'environnement restait trop pesant. Nous espérons que sa décision et les mots choisis pour l'exprimer permettront d'apaiser les tensions ». De son côté, TF1 a tenu à saluer « une décision responsable » : « Nous lui souhaitons de poursuivre sa carrière d'artiste dans la sérénité ».



Dans son message vidéo, Mennel a rassuré le public sur la suite : « Je m'efforcerai de faire de cette épreuve une force pour continuer à diffuser un message de paix et de tolérance, loin de ces fanatismes. Je garde le sourire et ne céderai pas à la peur. Avec mon âme et mon coeur, je continuerai de chanter pour louer ce sentiment qui répare les fractures et rapproche les gens malgré les différences. Encore, je veux dire un grand merci à tous ceux qui me soutiennent dans ces moments difficiles, qui ont foi en moi sans s'arrêter au jugement précipité. Merci à ceux qui pardonnent les maladresses. Je vous aime ».





Avec chartsinfrance