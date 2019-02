Melania Trump salue en Karl Lagerfeld un "génie créatif"

La Première dame des Etats-Unis Melania Trump a rendu hommage au créateur Karl Lagerfeld, décédé mardi à 85 ans, saluant en lui un "génie créatif", qui l'avait habillée à plusieurs reprises.



"Aujourd'hui, le monde a perdu un génie créatif", a tweeté Melania Trump, ancienne mannequin et amatrice de mode, mettant en ligne le croquis, dessiné par Karl Lagerfeld, d'un modèle tailleur et jupe destiné à la Première dame.



Elle a également posté la photo de ce modèle qu'elle avait porté lors de la visite officielle du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Washington, en février 2017.



"Vous allez nous manquer, Karl!", a-t-elle ajouté dans ce tweet assorti d'une autre photo, celle de la Première dame avec le créateur qui a transformé Chanel et le monde de la mode en général.



Melania Trump s'est affichée en Chanel à plusieurs reprises depuis l'investiture de son mari, notamment à l'occasion de son premier dîner officiel, en avril 2018, donné pour la visite du président français Emmanuel Macron.



Sa tenue, une robe scintillante sans manches, avait fait sensation.



Depuis l'investiture de son mari, Melania Trump a montré une nette préférence pour les maisons européennes au détriment des créateurs américains, ce qui rompt avec une longue tradition.



Plutôt que Chanel, c'est à Dolce & Gabbana qu'elle a le plus souvent accordé ses faveurs.