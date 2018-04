Mehdi Qotbi présente à Paris "Lumières africaines"

Lors de cette présentation, à laquelle ont pris part des artistes, des critiques de l’art, des collecteurs et de nombreux intellectuels et amateurs de l’art plastique dont le président de l’IMA, M. Jack Lang, les auteurs de l’ouvrage, qui ont en commun la passion de l’art, ont souligné que ce livre entend présenter l’Afrique dans sa diversité, sa créativité foisonnante et surtout sa liberté.



Cet ouvrage, qui propose un large panorama de l’art contemporain africain, met en lumière le bouillonnement culturel, le dynamisme et la créativité qui imprègnent la vaste scène artistique de ce continent, du Maghreb à l’Afrique sub-saharienne.