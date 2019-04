Mehdi Qotbi fier d'accueillir l’exposition "Les Couleurs de l’Impressionnisme : chefs-d’œuvre du Musée d’Orsay"

Le Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain accueille l’exposition "Les Couleurs de l’Impressionnisme : chefs-d’œuvre du Musée d’Orsay" du 9 avril au 31 août 2019. Plus de quarante œuvres représentant le patrimoine français ont été rassemblées pour cette exposition.



"Les Couleurs de l'Impressionnisme: chefs-d’œuvre du musée d’Orsay" constitue une opportunité unique, pour les visiteurs nationaux et internationaux du MMVI, de pénétrer dans la plus grande collection de peintures impressionnistes au monde et de se plonger dans l’une des époques les plus fascinantes de l’histoire de l’art, qui a vu des artistes audacieux bouleverser la peinture académique occidentale et ouvrir la voie à la modernité tout en maintenant le lien avec la tradition.



L'exposition se propose de revenir sur un thème rarement exploré dans le champ d'étude de l’impressionnisme : la couleur. Le temps des Impressionnistes coïncide en effet avec un moment où les progrès de la science optique et de la chimie, qui invente de nouvelles couleurs, ouvrent aux artistes un champ de représentation inédit. Monet, Renoir, Pissarro, Caillebotte… ils sont nombreux à puiser dans ces techniques naissantes de nouvelles manières de décrire le monde.