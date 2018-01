Mehdi Qotbi: "Pour la première fois, les oeuvres des impressionnistes vont traverser la Méditerranée"

L' exposition consacrée aux maîtres de l'impressionnisme sera organisée en 2019 au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain de Rabat.



"C'est une exposition inédite avec les maîtres de l’impressionnisme dont Monet, Pissaro, Manet, Cézanne, Signac, Caillebotte, Seurat, Boudin, Sisley et bien d'autres", nous indique M. Qotbi, saluant au passage le plein soutien de Mme Brigitte Macron à l'organisation de cette exposition.



"Eugène Delacroix sera présent. Marqué par la lumière et les couleurs du Maroc, il a beaucoup influencé nombre d'impressionnistes", a-t-il poursuivi, précisant que " les tableaux de Delacroix seront un clin d'oeil pour notre prochaine exposition consacrée à Delacroix".