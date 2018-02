Mehdi Laraki élu à la tête du Réseau Entreprendre Maroc

Mehdi Laraki, PDG du groupe GELACOM, a été élu à la tête du Réseau Entreprendre Maroc, à l'issue de l'assemblée ordinaire tenue jeudi à Casablanca, en présence de l’ensemble des partenaires de ce groupement et des principaux acteurs du monde des affaires.



L'assemblée a été également marquée par la présentation des premiers lauréats du programme Innov Start by Réseau Entreprendre Maroc, dans le cadre du Fonds Innov Invest, à savoir Altan Space, Al Maarij Edition, Carreau Sable et RI’N’ART Café-Théâtre.



Le nouveau président du Réseau Entreprendre Maroc a expliqué à la MAP que la stratégie de cette initiative est d’identifier, de faire émerger et réussir de nouveaux entrepreneurs et créateurs et de les accompagner vers le succès, soulignant que le réseau compte élargir ce groupe rapidement, afin de mettre ses compétences et son expérience au service des nouveaux entrepreneurs.



Le président sortant Aziz Kadiri a indiqué que le Réseau compte 296 chefs d’entreprise membres au Maroc et plus de 14.000 à l’international, huit implantations au Maroc et 226 entrepreneurs en cours d’accompagnement, notant que 86% des entreprises accompagnées sont toujours en activité après 3 années d’existence et que plus de 18,7 millions de dirhams ont été octroyés en prêt d’honneur. Réseau Entreprendre Maroc propose un accompagnement de l’entrepreneur consistant en une aide à l'élaboration de son projet et une validation par des chefs d'entreprise, un soutien financier par des prêts d'honneur de 50.000 à 100.000 DHs, un accompagnement humain de proximité par un chef d'entreprise en activité pendant une durée minimale de 3 ans et l’accès à un réseau local, national et international de chefs d’entreprise.



Le Réseau Entreprendre tient à son action orientée vers les projets à potentiel en termes de création d’emplois (5 à 10 emplois à 3-4 ans) ainsi qu’à l’engagement de chefs d’entreprise bénévoles qui non seulement accompagnent les nouveaux entrepreneurs, mais aussi animent et financent le fonctionnement de l’association.