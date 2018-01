Mehdi Benatia élu meilleur joueur maghrébin de l'année 2017 (France Football)

Décerné depuis quatre ans par France Football, le trophée du meilleur joueur maghrébin récompense, pour la première fois, un joueur à vocation défensive en la personne de Benatia qui a devancé Mahrez, double tenant du titre.



Mehdi Benatia «l'emporte après avoir flirté à plusieurs reprises avec la première place», a noté le magazine en affirmant qu’il s’agit là d’«une consécration logique pour un garçon de 30 ans au parcours d'excellence».



Après avoir rappelé la brillante carrière de Benatia, France Football a relevé que depuis Nourredine Naybet, «l'immense capitaine» des Lions de l’Atlas durant les années 1990 et 2000, «le Maroc, voire le Maghreb, n'a pas connu un défenseur aussi fort, et régulier, au très haut niveau». «Cette année 2017 est même royale. Il a marqué un but capital dans l'histoire du football marocain à Abidjan en aggravant le score à la 30ème minute face à la Côte d'Ivoire (0-2), un but qui a validé la qualification du Maroc pour le Mondial 2018 », a enchainé la publication.



«Finalement, Benatia a réussi le plus beau défi de sa carrière en se muant en leader positif pour une nation qui n'avait plus connu cette compétition depuis 1998. L'ancien joueur de Clermont part désormais à la conquête du monde avec le Maroc», a-t-elle écrit.



«Sur sa route, il y aura du beau monde : Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata... Pas de quoi l'impressionner, il les croise chaque saison en Ligue des champions. Dans le jeu, l'international marocain est un défenseur qui apprécie les transmissions propres et sobres, profitant de sa qualité technique au-dessus de la moyenne. Au niveau de l'anticipation, le joueur profite parfois du jeu en bloc de son équipe pour une meilleure lecture», a commenté le magazine.



«Passé par Udinese et la Roma, il a appris, et vite, disposant ainsi d'une grande culture tactique qui lui permet de jouer aussi haut en maîtrisant sa zone. Bon sur le terrain, mais aussi dans son attitude (…) Le week-end dernier en Sardaigne, il a été le premier à venir consoler Blaise Matuidi, victime d'insultes racistes. Un bel acte de solidarité digne du +taulier+ défensif qu'il est...», a-t-il relevé.



La publication n’a pas tari d’éloges également à l’endroit de Hakim Ziyech, troisième au classement.



«Un autre pied gauche magique se glisse sur notre podium : Hakim Ziyech», a-t-elle écrit de lui.



«Celui qui rayonne au sein du milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam tout comme au coeur du jeu de la sélection marocaine est un talent incandescent», a souligné France Football en observant qu’«à 24 ans seulement, on imagine que le meilleur est encore à venir» ce joueur de talent.



A noter qu’un autre marocain, Nabil Dirar, était également en lice pour le titre de meilleur joueur maghrébin. Il a finalement occupé la 8ème place à l’issue de la consultation.



Le classement 2017



1. Mehdi Benatia (Juventus/Maroc).



2. Riyad Mahrez (Leicester/Algérie).



3. Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam/Maroc).



4. Faouzi Ghoulam (Naples/Algérie).



5. Youssef Msakni (Lekhwyia/Tunisie).



6. Ali Maaaloul (Al-Ahly/Tunisie).



7. Wahbi Khazri (Rennes/Tunisie).



8. Nabil Dirar (Fenerbahçe/Maroc).



9. Sofiane Hanni (Anderlecht/Algérie).



Le palmarès



2013 : Islam Slimani (Algérie).



2014 : Yacine Brahimi (Algérie).



2015 : Riyad Mahrez (Algérie).



2016 : Riyad Mahrez (Algérie).



2017 : Mehdi Benatia (Maroc).





Avec MAP