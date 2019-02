Meghan "calomniée" comme Diana jadis, dénonce George Clooney

Meghan Markle est "calomniée et pourchassée" par les tabloïds comme le fut en son temps la princesse Diana, a estimé l'acteur américain George Clooney, un ami proche de la duchesse de Sussex et de son époux le prince Harry.



Au moment où la presse scrute les moindres faits et gestes de Mme Markle, enceinte, George Clooney a mis en garde contre une répétition de l'Histoire.



"Je dois dire, ils traquent Meghan Markle partout", a déploré l'acteur au magazine australien WHO dans un entretien à Los Angeles.



"Voici une femme enceinte de sept mois et elle est poursuivie et calomniée et pourchassée comme le fut Diana, et l'Histoire se répète", a-t-il ajouté. "Nous savons comment cela s'est terminé."



Poursuivie par des photographes à moto, la princesse de Galles est décédée le 31 août 1997 dans un accident de voiture dans le tunnel de l'Alma, à Paris.



La presse britannique avait initialement bien accueilli l'arrivée de Meghan Markle dans la famille royale, marquée par une cérémonie de mariage digne d'un conte de fée au château de Windsor, auquel assistaient George Clooney et son épouse Amal.



L'ex-actrice était au départ louée pour avoir fait souffler un petit vent de fraîcheur sur une institution confite de traditions, mais ses méthodes sont aujourd'hui remises en cause en raison d'une série de démissions au sein du personnel de la maison royale, au point qu'elle ait hérité du sobriquet de "duchesse capricieuse" (Duchess Difficult).



Les tabloïds rivalisent en outre d'articles sur les histoires de la famille américaine de l'ex-actrice. George Clooney est d'ailleurs monté au créneau après la publication d'une lettre de Meghan Markle à son père.



"Je n'ai pas de mot pour dire à quel point c'est énervant, de voir que l'on publie la lettre d'une fille à un père", a-t-il dit. "On ne lui fait pas de cadeau et je trouve cela irresponsable."