Meghan Markle a accouché d'un garçon

La nouvelle a été annoncée sur le compte Instagram officiel du duc et de la duchesse de Sussex.



Meghan Markle et son "royal baby" se portent bien. Le prénom de l'enfant n'a pas encore été annoncé.



Le premier "royal baby" du duc et de la duchesse de Sussex est septième dans l'ordre de succession au trône, juste après Harry, et juste avant le prince Andrew, deuxième fils de la reine. Il passe après ses trois cousins, George, Charlotte et Louis.



Le prince Harry et la duchesse de Sussex ont, jusqu'au bout, tenu à préserver le secret autour de cette naissance, afin de préserver au mieux leur vie privée.



Les Britanniques ont beaucoup spéculé sur cette naissance, pariant sur le sexe et le prénom du bébé. Ils étaient ainsi nombreux à attendre une fille prénommée Diana.