Meeting International Mohammed VI d'athlétisme à Rabat : Les champions déterminés à réaliser les meilleurs performances

Lors d'une conférence de presse tenue samedi à Rabat, les champions en lice ont indiqué que la compétition sera de très haut niveau dans les différentes épreuves, en raison de la rude concurrence à laquelle se livrent la plupart des athlètes dans plusieurs compétitions mondiales, notamment les Jeux Olympiques, les Championnats du Monde ou encore la Diamond League.



Les champions ont également souligné l'importance de participer au Meeting International Mohammed VI d'athlétisme, qui s'est fait une place parmi les étapes de la Diamond League, devenant ainsi une destination africaine d'exception rassemblant les meilleurs athlètes internationaux.



Lors de cette conférence de presse, il a été procédé à la présentation des plus grands champions du monde et olympiques, notamment la championne olympique et championne du monde du saut à la perche, la grecque Stefanidi Katerina, qui a pris un bon départ dans la Diamond League à Shanghai où elle a réalisé un saut de 4,72 m pour terminer en tête de l'étape chinoise.



Sa concurrente, l'Américaine Sandi Morris, vice-championne olympique en 2016, a franchi 4,76 m pour son retour en compétition fin avril après huit mois d'absence.



La vice-championne olympique 2016 à Rio de Janeiro, la Néerlandaise Dafne Schippers, qui compte à son palmarès deux médailles d'or aux championnats du monde (2015-2017), une en argent et 2 en bronze, a également été présentée lors de cette conférence.



La Néerlandaise de 26 ans, qui s'est imposée au meeting d'Oordegem (Belgique) tant sur 100 m en 11''38 (+1,2 m/s) que sur 200 m en 22''98, est une candidate sérieuse pour décrocher la première place lors du Meeting International Mohammed VI d'athlétisme.



La candidate favorite à la première place au 400 mètres, l'Américaine Phyllis Francis a été également présente. Cette dernière est double-championne du monde (400m, 4*400m) en 2017 et médaillée d'or aux jeux olympiques de Rio-2016 (4*400m).



Concernant l'épreuve du saut en longueur, le Sud-africain Luvo Manyonga et le Cubain Juan Miguel Echevarria ont été présentés.



Les athlètes marocains ont été représentés par Rabab Arrafi (1500m) qui a signé la meilleure performance mondiale de l'année lors du meeting de Shanghai et le vice-champion du monde au 3000 mètres à Londres, Soufiane Bakkali, qui a remporté le Meeting de Doha.



Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Soufiane Bakkali a indiqué qu'il s'était bien préparé pour la course de demain, après avoir remporté fin mai le Meeting de Doha, notant qu'il était en concentration dans la ville d'Ifrane pour une bonne préparation de cette étape et la réalisation d'un nouveau record.



Pour sa part, Rabab Arrafi a souligné que la course de 1.500 sera rude en raison de la présence des meilleures athlètes notamment l'Éthiopienne Genzebe Dibaba et l'Américaine Jennifer Simpson, notant qu'elle a obtenu de bons résultats jusqu’à présent dans les compétitions auxquelles elle a participé.



De son côté, le secrétaire général de la Fédération royale marocaine d'athlétisme (FRMA), Mhamed Rhazlane, a exprimé son souhait de voir cette édition, marquée par la participation d'une pléiade de champions olympiques et mondiaux, se hisser à la hauteur des ambitions du comité d'organisation en termes de nouveaux records pour le Meeting et la Ligue des diamants.