McVitie's, le plus British des biscuits, victime collatérale du Brexit

La dégringolade de la livre sterling dans le sillage du Brexit a fait une victime collatérale: les biscuits digestifs McVitie's, un des gâteaux secs préférés des Britanniques, seront désormais conditionnés dans des emballages plus petits par souci d'économie.



Les paquets standard de McVitie's, biscuits croustillants à la farine de blé, habituellement trempés dans une tasse de thé au lait, seront réduits de 500 à 400 grammes dès fin janvier pour compenser le renchérissement des produits importés du fait du recul de la livre.



"Le coût croissant des ingrédients et des variations des taux de change fait qu'il devient de plus en plus cher de fabriquer nos produits", a expliqué Nick Bunker, directeur général pour le Royaume-Uni et l'Irlande de Pladis, le groupe détenant la marque, lui-même appartenant au turc Yildiz Holding.



Il a estimé que le changement était nécessaire "en cette période difficile".



La livre sterling a chuté par rapport à l'euro et au dollar après le référendum de juin 2016 sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne, faisant grimper le prix des produits importés - dont les produits alimentaires - et dopant par ricochet l'inflation qui grignote le pouvoir d'achat des ménages.



Interrogée par l'AFP, une porte-parole de Pladis a refusé d'attribuer la réduction de taille des paquets McVitie's à un événement spécifique comme le vote en faveur du Brexit, l'expliquant plutôt par "des conditions de marché changeantes et le coût croissant des ingrédients".



Le groupe a recommandé aux commerçants de diminuer en conséquence le prix de vente de 1,25 livre (1,42 euros) à 1,15 livre (1,30 euro).



En octobre 2016, Toblerone avait déjà décidé de réduire le poids de ses confections de chocolats triangulaires en raison d'une hausse des coûts - sans toutefois toucher au prix.



Depuis lors, des consommateurs se sont plaints d'une réduction de la taille des produits par plusieurs compagnies alimentaires.