Mbarka Bouaida : La régionalisation avancée, un chantier royal et son succès est une responsabilité collective

SM le Roi Mohammed VI accorde un intérêt particulier à ce chantier stratégique qui doit être rapidement mis en oeuvre, a indiqué Mme Bouaida dans une déclaration au service audiovisuel de la MAP (M24).



Elle a ajouté que le message royal adressé aux participants aux premières assises nationales de la régionalisation avancée à Agadir, qui visent à faire le suivi et l'évaluation de la régionalisation, a mis l'accent avec clarté sur l'importance de la régionalisation, sa philosophie et la nécessité de sa mise en oeuvre, soulignant que la région, qui occupe une place de premier plan parmi les collectivités territoriales et jouera un rôle important pour rapprocher la politique des citoyens, est un projet de société pour le développement de toutes les régions du Royaume.



Après avoir rappelé les étapes de développement franchies par la régionalisation au Maroc, à la lumière des dispositions de la Constitution de 2011 et la loi organique 111.14 relative à l'organisation des régions, a relevé que l'application saine de cette charte permettra une mise en oeuvre rapide de la régionalisation.



Mme Bouaida a fait savoir que la réussite et l'application saine de la régionalisation avancée implique une définition précise des attributions des régions, le financement de ses projets ainsi que la mise en place de ses structures administratives et le renforcement de ses ressources humaines pour l'accompagnement de l'action régionale.



Concernant la région de Guelmim-Oued Noun qu'elle préside, elle a mis en relief les projets structurants qui y ont été lancés et qui s'inscrivent dans le cadre de la régionalisation avancée, dont la voie express Tinzit-Laâyoune et qui reliera non seulement la région de Guelmim-Oued Noun aux provinces du Sud mais aussi le Maroc à l'Afrique.



Elle a également rappelé les autres grands chantiers en cours de réalisation dans la région, notamment l'hôpital régional, la faculté d'économie ainsi que les projets du tourisme rural.



Elle a ajouté que l'ouverture de l'aéroport de Guelmim permettra de relier cette région aux grandes villes du Royaume et d'autres pays étrangers et facilitera le déplacement des citoyens originaires de cette région et vivant dans ces pays.



Mme Bouaida a assuré que le nouveau projet de développement va poser les jalons d'une nouvelle étape de développement au Maroc.