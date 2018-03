Mayotte: la France n'accorde plus de visas diplomatiques aux Comores

Dans un communiqué vendredi, le quai d'Orsay stipule que "la France regrette l'initiative que les autorités comoriennes ont prise, le 21 mars, d'interdire aux compagnies aériennes et maritimes le retour de Mayotte vers les Comores des ressortissants comoriens qui y sont entrés irrégulièrement."



"Dans ce contexte, il a été temporairement décidé de ne plus recevoir les dossiers de demande de visa des titulaires de passeport diplomatique ou de service comoriens et d'en suspendre la délivrance, sauf exception", ajoute le communiqué.



"Cette mesure n'affecte pas les visas délivrés aux officiels comoriens avant le 28 mars 2018 qui restent valides jusqu'à leur date d'expiration", ajoute le texte.



Les autorités françaises ont multiplié dernièrement les expulsions vers leur île d'origine de Comoriens sans papiers arrivés sur Mayotte.



Moroni a riposté en refusant de laisser rentrer sur son territoire ses citoyens refoulés, tout en promettant un renforcement des mesures de sécurité sur l'île d'Anjouan, principal point de départ des immigrants clandestins vers Mayotte, notamment pour "traquer" les passeurs.



Lundi, l'ambassadeur des Comores en France a été convoqué au ministère des Affaires étrangères. Il "a été rappelé" à Mohamed Soulaimana "la grave préoccupation quant aux conséquences pour Mayotte des mesures notifiées la semaine dernière par les autorités comoriennes", avait indiqué le ministère des Affaires étrangères. (afp)