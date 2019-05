Mawazine 2019 : Mayada El Hennawi, le 22 juin en lieu et place du concert de Ziyad Rahbani

La chanteuse Syrienne Mayada El Hennawi se produira samedi 22 juin au Théâtre National Mohammed V, en lieu et place du concert de Ziyad Rahbani, dans le cadre de la 18ème édition du Festival Mawazine Rythmes du monde, ont annoncé les organisateurs.



"Le concert de Ziyad Rahbani a été annulé pour des raisons de santé", explique l’Association Maroc Cultures dans un communiqué, précisant que les billets ayant été achetés pour ce concert restent valides et doivent être conservés pour les personnes qui désirent assister au spectacle de la Diva syrienne.



Les personnes qui le désirent peuvent demander un remboursement en se présentant au point de vente Mawazine où ils ont effectué leur achat, ajoute la même source, appelant les spectateurs ayant acquis leur billet sur internet de contacter l’infoline Mawazine pour remboursement.



Reconnue pour sa voix unique et mélodieuse, la Mayada El Hennawi, surnommée "la chanteuse de l’amour", est l’auteure d’une discographie impressionnante. Sa carrière, commencée dans les années 1970 après une rencontre déterminante avec le légendaire Mohamed Abdelwahab, est jalonnée de collaborations prestigieuses avec les plus grands paroliers et compositeurs arabes : Ahmed Rami et Riad El Sonbaty, ou encore l’Egyptien Baligh Hamdi.



Créé en 2001, le festival Mawazine-Rythmes du Monde, dont la 18è édition se tiendra du 21 au 29 juin 2019 sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, est le rendez-vous incontournable des amateurs et passionnés de musique au Maroc. Avec plus de 2 millions de festivaliers pour chacune de ses dernières éditions, il est considéré comme le deuxième plus grand événement culturel au monde.