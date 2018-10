Mauritanie: nomination d'un nouveau Premier ministre

M. Ould Bechir, un ingénieur de formation âgé de 56 ans, dirigeait depuis août 2016 la Société nationale industrielle et minière (Snim). Il était auparavant ministre du Pétrole et de l'Energie du gouvernement de son prédécesseur, pour qui il avait été plusieurs fois ministre.



Il devait entamer directement ses consultations pour former son nouveau cabinet, selon une source proche des autorités.



L'ancien Premier ministre continuera d'assister au Conseil des ministres en tant que ministre d'Etat chargé de mission auprès de la présidence de la République, poste pour lequel il a été nommé lundi par décret présidentiel.



M. Ould Hademine, qui a dirigé le gouvernement pendant quatre ans, s'est dit "honoré par la confiance" placée en lui par le président Ould Abdel Aziz, qui lui a "permis de participer à la mise en application de son programme électoral".



Ce changement à la tête du gouvernement intervient après la large victoire lors des élections du 1er et 15 septembre du parti au pouvoir, l'Union pour la République (UPR), face à une opposition dominée par le parti islamiste Tewassoul.



M. Ould Abdel Aziz, qui achèvera son second mandat en 2019, répète régulièrement qu'il ne tentera pas de modifier la Constitution pour se représenter, sans apaiser les soupçons de l'opposition, alimentés par les déclarations publiques de ses ministres ou de ses partisans en faveur d'un troisième mandat.