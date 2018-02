Mauritanie: 11 personnes condamnées pour avoir créé une cellule de l'EI

Les membres de la cellule ont été reconnus coupables d'avoir tenté de mettre en place des actions pour "donner l'impression d'une forte présence de l'EI en Mauritanie" lors de la tenue en juillet 2016 d'un sommet de la Ligue Arabe à Nouackchott, selon une source policière.



Ils projetaient notamment de scander des slogans et de dérouler des banderoles et des insignes de Daesh, l'acronyme arabe de l'Etat islamique, en marge de la tenue du sommet des dirigeants arabes, selon cette source.



La cour a condamné huit prévenus, dont le chef de la cellule, Ahmed Kory Ould Jidou, à une peine de dix ans de prison ferme pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste qui a pour but de préparer des actions terroristes". Trois autres prévenus ont été condamnés à cinq ans ferme après avoir été reconnus coupables de "recrutement pour une organisation terroriste", selon une source judiciaire. (afp)