Maurice: démission de la présidente, impliquée dans un scandale financie

Seule femme chef d'Etat en Afrique, Mme Gurib-Fakim était sous forte pression depuis deux semaines, à la suite de révélations sur des achats personnels réglés à l'aide d'une carte bancaire fournie par l'ONG Planet Earth Institute.



Cette scientifique et biologiste de renommée internationale, première femme à occuper la fonction honorifique de la présidence dans l'histoire de l'île Maurice, a reconnu les faits, tout en affirmant avoir utilisé la carte par "inadvertance", et avoir remboursé l'argent à PEI.



"La présidente a soumis sa démission dans l'intérêt national", a déclaré à la presse son avocat, Yousouf Mohamed, précisant qu'une lettre a été adressée à cet effet à la présidente de l'Assemblée nationale, Maya Hanoomanjee, et que la démission prendra effet le 23 mars.



"Après les attaques et les calomnies qu'elle a subies (...), elle est soulagée", a ajouté l'avocat.



Dans une déclaration à la radio, la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Hanoomanjee, a confirmé avoir reçu la lettre de démission. Il lui revient maintenant d'en informer officiellement les membres de l'Assemblée et du gouvernement.



