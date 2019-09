Match amical: La sélection marocaine des locaux bat le Burkina faso 1-0

La sélection nationale des joueurs locaux s’est imposée, dimanche soir, au grand stade de Marrakech en match amical, face à son homologue Burkinabè sur le score de 1 but à 0.



La seule réalisation de l'équipe nationale a été l'oeuvre de Karim El Barkaoui à la 80è mn.



Jeudi dernier les nationaux ont battu l'équipe nigérienne au terrain annexe du grand stade de Marrakech en premier match amical (2-0), les deux buts ont été marqués par Amadou Harouna contre son camp (12è mn) et l'attaquant Mahmoud Benhalib sur penalty (90è mn).



Les deux rencontres amicales servent de préparation à la double confrontation face à l’Algérie, l'aller le 20 septembre et le retour le 18 octobre, comptant pour les éliminatoires du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2020.