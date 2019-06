Match WAC/EST : la Fédération royale marocaine de football va saisir la FIFA et le TAS

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la réunion du bureau directeur de la FRMF, qui s'est déroulée en présence des représentants de l'équipe du Wydad Casablanca, M. Lekjaa a rappelé qu'une réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) se tiendra en urgence mardi prochain pour débattre des issues réglementaires à réserver à cette rencontre.



L'Espérance Tunis a été proclamée vainqueur de la Ligue des champions d'Afrique face au Wydad de Casablanca après l'interruption de la finale retour, pour des problèmes d'arbitrage.



Les joueurs du Wydad ont refusé de reprendre le match et exigé de consulter la VAR suite au but égalisateur de Walid Karti à la 59ème minute, qui a été refusé par l'arbitre de la rencontre, le Gambien Bakary Gassama pour un supposé hors-jeu. Le WAC était mené au score (1-0) depuis la 41ème minute après un but de Youssef Belaili.



En finale aller, les deux équipes avaient fait match nul 1-1 à Rabat.