Match Espérance de Tunis-Wydad de Casablanca: suspension et reprise de la réunion d'urgence de la CAF en fin d'après-midi

Convoquée par le président de la CAF, Ahmad Ahmad, la réunion d’urgence du comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) à Paris sur les suites à réserver au match entre l’Espérance de Tunis (EST) et le Wydad de Casablanca pour le compte de la finale retour de la Ligue des Champions d’Afrique a été suspendue en début d’après-midi pour reprendre à 19h30 (GMT+2), a constaté Atlasinfo sur place.



Une délégation marocaine, conduite par Fouzi Lekjaa, président de la FRMF, et composée de Said Naciri, président du bureau dirigeant du Wydad Casablanca, Hamza El Hajoui, vice-président de la Fédération, Tarek Najem, son Secrétaire général, et Mohamed Makrouf, Conseiller de M. Lekjaa et responsable communication à la Fédération, est présente à Paris.



«Suite aux événements survenus lors du match EST/WAC comptant pour la finale retour (de la Ligue des Champions) et après l’arrêt du match, le président de la CAF, M. Ahmad Ahmad, décide de provoquer un comité exécutif d’urgence le 4 juin pour débattre des issues réglementaires à réserver à cette rencontre», a indiqué samedi un communiqué de la CAF.



La Fédération marocaine de football a pour sa part annoncé samedi qu'elle allait saisir la Fifa et le Tribunal arbitral du sport après la finale de la Ligue des champions d'Afrique perdue par le Wydad Casablanca et marquée par des incidents liés à l'assistance vidéo à l'arbitrage.



"Nous avons décidé de saisir la Fifa et le TAS pour présenter toutes les réserves et documents concernant ce match", a déclaré le président de la Fédération marocaine Fouzi Lekjaà.



Après un match aller, la finale retour de la compétition, disputée vendredi soir à Radès, a tourné au fiasco.



"Ce qui s'est passé aujourd'hui dans le match entre l'Espérance et Al-Wadad en finale de la Ligue africaine des champions aura un impact négatif sur la réputation du football africain. L'Afrique vit toujours dans un monde isolé de la planète", a twitté Essam El-Hadary, légendaire gardien de l'équipe d'Egypte.